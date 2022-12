OnePlus Nord CE 2 Lite 5G riceve Android 13: a breve anche in Italia

Nello stesso mese in cui OnePlus 10T si aggiorna ad Android 13, passando così all’ultima iterazione del robottino verde, lo stesso update stabile arriva su un dispositivo mobile del brand appartenente alla fascia media: OnePlus Nord CE 2 Lite sta ricevendo Android 13, ed è il primo modello Nord a farlo.

L’annuncio da parte della società non è ancora arrivato ufficialmente; tuttavia, all’interno del OnePlus Forum dedicato alla community è stato pubblicato uno screenshot che conferma l’approdo del major update su OnePlus Nord CE 2 Lite. L’utente krishnan46 ha già scaricato e installato il pacchetto da 4,5 GB con OxygenOS 13 basato su Android 13 e, per il momento, non ha segnalato particolari bug o problemi legati alla stabilità.

Secondo quanto segnalato dalla comunità OnePlus, questo aggiornamento stabile al momento arriverà solamente in India per gli utenti che si sono iscritti precedentemente alla Open Beta. Dopo qualche settimana, dunque, dovrebbe espandersi nel resto dei mercati dove lo smartphone citato è in vendita, tra cui l’Italia.

Osservando il changelog pubblicato per i dispositivi di fascia alta, immaginiamo che Android 13 arriverà con la patch di sicurezza di dicembre 2022 e grandi novità, a partire dal tema Aquamorphic Design con nuovi colori e animazioni inedite. A ciò si aggiungeranno sicuramente l’ottimizzazione delle prestazioni e miglioramenti dell'usabilità, la pixelizzazione automatica degli screenshot delle chat, l’inclusione di più strumenti per la modifica degli screenshot e tutte le nuove feature esclusive di Android 13, compresa una migliore integrazione di Material You.

I possessori di OnePlus Nord CE 2 Lite in Italia non dovranno fare altro che attendere la notifica di disponibilità dell’update per procedere con download e installazione.

In chiusura, ricordiamo che Android 13 è già disponibile su OnePlus 8.