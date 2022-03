OnePlus Nord CE 2 Lite: ultimi dettagli su chipset Snapdragon e fotocamera da 64 MP

A un mese dal debutto ufficiale di OnePlus Nord CE 2 5G, in rete si discute del possibile lancio di OnePlus Nord CE 2 Lite, smartphone che dovrebbe posizionarsi esattamente al di sotto del medio-gamma da 359 Euro. In particolare, un nuovo leak ci illustra alcune caratteristiche tecniche del dispositivo mobile.

Dopo avere visto sketch e specifiche tecniche preliminari del dispositivo, grazie all’inserimento nel database Geekbench del dispositivo “OnePlus GN2200” – presumibilmente il OnePlus Nord CE 2 Lite in questione – abbiamo accesso ad alcuni dettagli ulteriori, tra cui la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 695 alla luce del supporto alla connettività 5G. Ad accompagnarlo sotto la scocca sarebbero 6 GB di RAM.

Grazie alle certificazioni TUV Rheinland, invece, sappiamo che lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricabatterie che emette 5-11 V a 3 A. In merito alla fotocamera, infine, MySmartPrice avrebbe notato sul database di CameraFV5 che lo stesso “OnePlus GN2200” avrebbe un sensore 1/1.8” e un obiettivo con apertura f/1.7 e stabilizzazione elettronica dell'immagine.

Ovviamente questi restano dettagli non ufficiali da prendere con le pinze, anche alla luce del fatto che non è confermato il suo debutto sul mercato del Vecchio Continente. Come sempre, vi aggiorneremo con l’arrivo dei primi teaser da parte dell’azienda.