OnePlus Nord CE 2 Lite si mostra con render: assomiglia fin troppo a un altro smartphone

A poche ore dall’avvio delle vendite di OnePlus 10 Pro su Amazon e sul sito ufficiale del brand asiatico, l’attenzione dei tipster del settore si è già spostata su altri dispositivi mobili OnePlus in arrivo sul mercato. Questa volta il protagonista è OnePlus Nord CE 2 Lite, di cui sono trapelate le prime immagini del design.

Questa volta l’accesso in anteprima ai render ci viene garantito dai colleghi di 91Mobiles in collaborazione esclusiva con il noto leaker Yogesh Brar, il quale si è anche allargato parlando delle specifiche tecniche. Venendo al design, però, come potete vedere dalla serie di render in calce alla notizia OnePlus Nord CE 2 Lite sembra essere uno smartphone prima abbastanza simile al OnePlus Nord CE 2…e poi quasi uguale al Realme 9 Pro.

Ebbene sì, OnePlus sembrerebbe avere attinto lato design e anche lato specifiche tecniche dal Realme 9 Pro che, ricordiamo, essere uno dei più recenti modelli di fascia media di uno dei vari brand sotto BBK Electronics, conglomerato cinese in cui rientrano OPPO, OnePlus, vivo e iQOO. Pertanto, ci troviamo dinanzi a un dispositivo mobile con un modulo fotocamera rettangolare sporgente dove figurano due sensori principali, una terza lente più piccola e un flash LED.

Sotto la scocca figureranno, stando a quanto segnalato da Yogesh Brar, il chipset Qualcomm Snapdragon 695 con supporto per un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione, seguiti da una batteria da 5.000 mAh e 6/8 GB di RAM. OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe quindi dotarsi di un pannello LCD IPS FHD+ da 6,58 pollici e di una fotocamera principale da 64 MP sul retro. Consigliamo comunque di prendere tali dati con le pinze.

Restando nell’universo OnePlus, eccovi le prime foto reali degli auricolari OnePlus Nord Buds.