OnePlus Nord CE 2 Lite si mostra in sketch e specifiche tecniche

In seguito al lancio italiano di OnePlus Nord CE 2 5G, nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese, quest’ultimo sembra interessato a lanciare sul mercato internazionale anche OnePlus Nord CE 2 Lite, di cui nelle ultime ore sono trapelate specifiche tecniche e disegno a rivelare il design.

Lo sketch che trovate in copertina e in calce alla notizia è stato condiviso, assieme alla scheda tecnica, dall’informatore Yogesh Brar al portale Pricebaba in esclusiva, da cui riprendiamo le informazioni seguenti. Il disegno mostra la dotazione di un modulo fotocamera rettangolare con tre fotocamere e un flash LED, assieme ad angoli arrotondati per la scocca e il pulsante di accensione a sinistra con scanner di impronte digitali integrato. Manca, al momento, un disegno analogo relativo al design anteriore.

Venendo alle specifiche tecniche, invece, OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe dotarsi di un display LCD IPS da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre il comparto fotocamera si comporrà di una lente frontale da 16 megapixel e, posteriormente, tre sensori rispettivamente da 64 MP, 2 MP macro e 2 MP monocromatico. Queste indiscrezioni andrebbero a corroborare i precedenti dettagli sulla fotocamera diffusi in rete.

Sotto la scocca, infine, il cuore pulsante sarà il chipset Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato lato memoria da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di archiviazione UFS 2.1, il tutto gestito da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Come da nostra prassi consigliamo di trattare questi rumor cum grano salis, e di non aspettarsi con certezza un debutto anche in Italia del detto smartphone. Insomma, non ci resta che aspettare informazioni ufficiali.