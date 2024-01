OnePlus Nord CE 2 Lite in offerta da Unieuro: oltre 100 Euro di sconto

Con le nuove offerte solo online di Unieuro, iniziamo a segnalare alcune delle promozioni più interessante proposte dalla catena di distribuzione nel suo nuovo volantino che ci terrà compagnia fino a lunedì prossimo.

Tra le numerose offerte ne segnaliamo una su OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che nella variante con 128 gigabyte di memoria è disponibile a 189,99 Euro, in calo di 110 Euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore di 299,90 Euro. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 63,33 Euro con Klarna o PayPal a costo zero ed interessi zero direttamente al momento del check-out.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a domicilio tra il 18 ed il 20 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio non sono disponibili molte informazioni e la data potrebbe cambiare a seconda del punto vendita scelto.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è dotato di un display da 6,59 pollici con risoluzione di 2412x1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è da 64 megapixel mentre la batteria è da 5000 mAh.

Come dicevamo in precedenza, la promozione sarà disponibile fino al 21 Gennaio 2024 alle ore 23:59.