OnePlus Nord CE 3 in arrivo con 12 GB di RAM e fotocamera da 108 MP: sarà un best buy?

Dopo aver scoperto che OnePlus Nord 3 arriverà nel 2023 e che lo sviluppo del nuovo smartphone flagship della linea Nord sarebbe già in una fase avanzata, è ora trapelata una prima immagine del device entry-level OnePlus Nord CE 3, probabilmente in arrivo nei prossimi mesi in parallelo al "fratello maggiore" della stessa lineup.

L'immagine, che potete trovare in calce, è stata diffusa dal portale RMUpdate e, seppur si tratti di una fotografia in bassa risoluzione e piuttosto sgranata, ci mostra che OnePlus Nord CE 3 avrà due fotocamere e un flash LED sul pannello posteriore: lo smartphone, come gran parte dei dispositivi entry-level sul mercato, non avrà dunque un teleobiettivo o una lente macro, fermandosi a una lente principale e a un obiettivo ultra-grandangolare.

Il pannello posteriore, che dovrebbe essere in plastica, ha una finitura lucida e una colorazione nera, che dovrebbero dare al device un look più "premium" rispetto alle alternative attualmente sul mercato. Anche il posizionamento delle due fotocamere e il design del camera bump strizzano l'occhio ai device di fascia più alta, specie quelli di Samsung.

Sfortunatamente, l'immagine non fornisce altre informazioni sullo smartphone. Tuttavia, negli scorsi mesi abbiamo scoperto che OnePlus Nord CE 3 ha codename Larry e sarà lanciato tra giugno e luglio sui principali mercati globali. Secondo alcuni leak degli scorsi mesi, lo smartphone segnerà una netta inversione di tendenza, specie lato design, rispetto al predecessore: le nuove immagini sembrano corroborare il cambiamento radicale, specie per quanto riguarda l'alloggiamento della fotocamera.

Lato hardware, invece, pare che OnePlus Nord CE 3 avrà uno Snapdragon 695 come suo chipset, insieme a ben 12 GB di RAM, una memoria davvero ottima per uno smartphone di fascia bassa, e 256 GB di storage interno. In aggiunta, il device avrà uno schermo LCD da 6,7" e una fotocamera da 108 MP, nonché una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 67 W.