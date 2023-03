OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non ha più segreti: sarà il nuovo best-buy?

Neanche il tempo di annunciare la data di lancio di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, che in rete è iniziata l'ormai tradizionale "lotteria dei rumor". Con la gamma Nord, in particolare, Xiaomi punta al vasto pubblico con una proposta entry level potenzialmente molto ghiotta.

A dimostrarlo sarebbe la scheda tecnica completa, apparsa in rete proprio in queste ore in un leak a dir poco gigantesco.

Sotto la scocca di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ci sarebbe un SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Le specifiche delle memorie, purtroppo, non sono menzionate direttamente, ma la fonte parla di RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2.

Proseguendo nell'elenco, troviamo un'ampia batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 67W (caricatore incluso in dotazione). Sul frontale, invece, stando ai leak ci sarebbe un display classico di tipo LCD con risoluzione FHD+ da 2400x1080 pixel con refresh rate fino a 120 Hz.

Interessante anche il comparto fotografico, con un setup posteriore composto da un sistema a tripla camera con sensore principale da 108 Megapixel, affiancato da due moduli di supporto da 2 MP. Sul frontale si parla di una selfie-camera da 16MP e in generale sarebbe consentita la registrazione video in FullHD.

Niente di sorprendente lato connettività, pressoché completa grazie a dual SIM, WiFi, Bluetooth 5.1, NFC e, come suggerisce il nome, il 5G. La memoria dovrebbe essere espandibile tramite slot MicroSD, mentre le dimensioni dovrebbero essere pari a 165,5 x 76 x 8,3 mm, per un peso di 195 grammi.

Potrete preiscrivervi alla landing page OnePlus in attesa dell'evento ufficiale, ricordando che è presente anche un simpatico contest che, tra i vari premi, mette in palio proprio il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Il balzo in avanti rispetto al CE 2 Lite secondo questo leak sembra notevole, a cominciare dalla ricarica rapida che passa da 33 a 67W, senza considerare la presenza dell'NFC per abilitare i pagamenti elettronici. Confermato invece il processore, per cui non dovrebbero esserci stravolgimenti lato performance quotidiane e gaming. Interessante la spinta lato camera, ma tutto dipenderà anche dalla qualità dei sensori: come sempre, staremo a vedere!