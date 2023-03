OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e OnePlus Nord Buds 2 in arrivo il 4 Aprile 2023

Con un comunicato stampa, OnePlus ha annunciato l’evento “Larger than life - A OnePlus Nord Launch Event”, che andrà in scena il prossimo 4 Aprile alle ore 14:30 italiani, nel corso del quale saranno presentati due nuovi prodotti.

Si tratta di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e OnePlus Nord Buds 2, le due new entry della gamma Nord.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G combinerà - secondo il produttore - l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus con un nuovo design e scocca Pastel Lime, che si può intravedere anche nella pagina dedicata sul sito web di OnePlus. A ciò si aggiunge anche una fotocamera a due cerchi, che completerà tutte le caratteristiche chiave ed amate presenti sui suoi predecessori.

OnePlus parla anche di “prezzi sempre competitivi”, ma non scende nei dettagli, così come non scende nei dettagli di OnePlus Nord Buds 2, i nuovi auricolari della stessa gamma.

Nel frattempo, sempre sula stessa pagina è possibile iscriversi per avere la possibilità di vincere OnePlus Nord CE 2 Lite ed ottenere tutte le informazioni del caso sulle offerte di preordine che saranno proposte nel corso delle prossime ore.

Per tutti i dettagli sulla promozione vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata al contest sul sito OnePlus.