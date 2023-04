OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e il record di preordini: 600% meglio di prima

Non è passato molto dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, che abbiamo definito uno "smartphone giovane e da battaglia". Tuttavia, è già arrivato il momento di tornare a trattare il dispositivo, visto che in rapido tempo si è rivelato il modello CE Lite di maggior successo fino ad oggi.

Comunicato stampa: 14 aprile 2023, Milano - Secondo i dati di vendita interni, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, l'ultimo smartphone di fascia media del marchio tecnologico globale OnePlus, ha dimostrato di essere il modello CE Lite di maggior successo fino ad oggi, superando il OnePlus Nord CE 2 Lite del 600%.

Il dispositivo non è ancora in vendita, ma i preordini per l'acquisto di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sono stati aperti in occasione dell'evento di lancio "Larger Than Life" del 4 aprile e in una sola settimana le vendite sono più che triplicate rispetto al predecessore.

"È grazie alla sua tecnologia premium, all'ottima fotocamera e alle prestazioni disponibili ad un prezzo molto conveniente, che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è diventato un vero e proprio successo", afferma Tuomas Lampen, European Head of Strategy, OnePlus. "Grazie ai dati raccolti negli anni, abbiamo compreso che i dispositivi della gamma OnePlus Nord CE rappresentano l'occasione per accogliere nuovi utenti all'interno della nostra community, portando avanti la nostra missione di condividere la tecnologia OnePlus con più persone possibili".

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G porta la firma di OnePlus in termini di esperienza Fast and Smooth, elevando, allo stesso tempo, le sue caratteristiche chiave per offrire agli utenti una tecnologia all'avanguardia a un prezzo accessibile. Questo nuovo smartphone è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, di una fotocamera principale da 108 megapixel e di una batteria di lunga durata da 5000 mAh con ricarica ultraveloce SUPERVOOC da 67W.

Anche a livello globale, il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G si è rivelato un successo: il dispositivo, infatti, ha già esaurito tutte le scorte disponibili in India.