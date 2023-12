OnePlus Nord CE 3 Lite, sconto di fine anno su Amazon: risparmio del 30%

Interessante sconto di fine anno proposto da Amazon su OnePlus Nord C2 3 Lite, su cui si può risparmiare il 33% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una riduzione significativa, oltre che un'ottima occasione per poter portare a casa un ottimo smartphone a prezzo ridotto.

Di seguito i dettagli dello sconto:

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G , 8GB RAM 128GB, Smartphone senza SIM con Tripla Fotocamera da 108MP, Chromatic Grey [EU version]: 221 Euro (329 Euro)

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone senza SIM con Tripla Fotocamera da 108MP, Pastel Lime [EU version]: 221 Euro (329 Euro)

La disponibilità è limitata su entrambe le varianti: nel momento in cui stiamo scrivendo infatti la scheda di Amazon segnala che tale prezzo è disponibile solo su cinque unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile la dilazione del pagamento con le rate in cinque o dodici mensilità Amazon.