OnePlus Nord CE 5G, il best buy sotto i 300 Euro è disponibile all'acquisto

Complice una presentazione decisamente in grande stile, OnePlus Nord CE 5G è finalmente stato svelato insieme ai punti focali che gli hanno conferito la sigla CE, vale a dire Core Edition. Oggi finalmente il nuovo best-buy è pronto per approdare sul mercato.

Erede del primo Nord, il nuovo Core Edition permette di accedere all'esperienza OnePlus senza alcun tipo di compromessi, a un prezzo estremamente contenuto. A partire da 299 Euro infatti, il nuovo Nord CE 5G offre una scheda tecnica di tutto rispetto a partire dal comparto fotografico che vanta " una tripla fotocamera 64 MP, display AMOLED da 90 Hz, il potente processore SnapDragon 750G 5G, il sistema di carica veloce migliorato WarpCharge 30TPlus, e il sistema operativo OxygenOS11 per garantire ogni giorno un’esperienza rapida e fluida".

Ovviamente il sistema operativo Android sarà arricchito dall'esperienza utente OnePlus, attualmente in versione OxygenOS 11 con funzionalità Dark Mode, Zen Mode e Always On Display.

Il nuovo Nord CE 5G sarà disponibile in tre colorazioni: Blue Void, Silver Rey e Charcoal Ink. Quanto ai tagli di memoria e al prezzo:

OnePlus NORD CE 5G versione 6GB+128GB Charcoal Ink: 299€

OnePlus NORD CE 5G versione 8GB + 128GB Blue Void e Charcoal Ink: 329€

OnePlus NORD CE 5G versione 12GB+256GB acquistabile anche nella colorazione Silver Ray: 399€.

Come per tutti gli altri dispositivi OnePlus, l'azienda ci tiene a ricordare che anche il nuovo Nord CE 5G avrà due anni di aggiornamenti software e tre di patch di sicurezza inclusi.

OnePlus Nord CE 5G è già disponibile all'acquisto sul sito ufficiale.