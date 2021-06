OnePlus Nord CE 5G, ci siamo quasi: ecco tutte le specifiche

Mentre attendiamo l'annuncio ufficiale, abbiamo già avuto modo di dare un'occhiata ad alcune delle specifiche del nuovo OnePlus Nord CE 5G. Oggi possiamo finalmente completare la lunga lista di specifiche tecniche di questo promettente device

Come suggerito dal noto e affidabile leaker LeakSpinner, il nuovo componente della famiglia Nord avrà un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ e Refresh Rate fino a 90Hz e sensore biometrico per le impronte digitali integrato, in linea con i principali competitor del segmento.

Sotto la scocca, dovrebbe prendere posto l'ottimo SoC Octa-Core Qualcomm Snapdragon 750G accompagnato da 6/8GB di RAM, mentre la miglior configurazione offerta da OnePlus potrebbe arrivare anche a 12GB. Si tratta di un chip dalle ottime prestazioni, con una frequenza di base di 1.80GHz.

D'obbligo uno sguardo al comparto fotografico che, secondo i rumor, dovrebbe essere composto da un complesso a tripla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e modulo selfie frontale da 16MP.

Lato autonomia, il nuovo OnePlus Nord CE 5G dovrebbe arrivare sugli scaffali con una batteria da 4500mAh in grado di garantire almeno una giornata completa d'utilizzo. Quanto alle tecnologie proprietarie, immancabile il supporto alla ricarica rapida OnePlus Warp Charge 30T Plus, erede di uno dei migliori sistemi di ricarica attualmente sul mercato, il sistema 30T presente anche sul Nord N10 5G.