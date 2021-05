OnePlus Nord CE 5G trapela nelle specifiche tecniche a pochi giorni dal lancio

OnePlus giusto negli ultimi giorni ha reso ufficiale un evento estivo in data 10 giugno 2021 per la presentazione di OnePlus Nord CE 5G in Europa e India, e OnePlus Nord N200 5G negli Stati Uniti. Se riguardo il secondo si parla poco, del primo sono invece trapelate in rete le possibili specifiche tecniche. Come sarà, dunque, il nuovo medio gamma?

Secondo quanto riportato da Android Central in esclusiva, OnePlus Nord CE 5G vedrà sotto la scocca la presenza del chipset Snapdragon 750G di casa Qualcomm, già visto anche in dispositivi mobili Galaxy A52 5G e Xiaomi Mi 10i. Non sono note, però, informazioni riguardo la batteria in dotazione e anche i tagli di memoria.

Fuori dalla scocca si parla invece di un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, esattamente come il OnePlus Nord di prima generazione. Per il comparto fotocamera ci si avvicina a OnePlus 9 e 9 Pro con un setup tri-camera posteriore, di cui l’obiettivo principale da 64 megapixel, e un sensore da 16 megapixel anteriormente.

In altre parole, OnePlus Nord CE 5G sembrerebbe proporsi sul mercato come una via di mezzo tra lo smartphone di fascia medio-bassa OnePlus Nord N10 5G, di cui è considerato successore, e il modello di fascia medio-alta OnePlus Nord. L’obiettivo del colosso di Pete Lau sarà sicuramente quello di riempire la fetta di mercato a cui questi smartphone appartengono, proponendo sia alternative più economiche che modelli dal rapporto qualità-prezzo eccellente. Trattandosi di indiscrezioni, comunque, consigliamo di prenderle con le pinze.

Nel mentre il portfolio dell’azienda asiatica si è arricchito di un “nuovo” dispositivo, ovvero OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition.