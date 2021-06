OnePlus Nord CE 5G è ufficiale: svelato il nuovo best-buy da 299 Euro

OnePlus ha finalmente svelato la sua ultima fatica. Il nuovo OnePlus Nord CE 5G è finalmente fra noi e promette prestazioni migliorate rispetto alla scorsa generazione a un prezzo ancora più contenuto.

Il nuovo OnePlus Nord Core Edition avrà il compito di portare la filosofia OnePlus nelle nostre tasche a un prezzo più competitivo rispetto ai flagship killer. I punti cardine del nuovo Nord CE 5G sono:

Carica Rapida;

Fotocamera di alta qualità;

Display eccezionalmente fluido.

OnePlus è riuscita a ottenere tutto questo nel suo dispositivo più sottile delle ultime generazioni, con i suoi 7.9 millimetri di spessore. Confermato il processore Qualcomm Snapdragon 750 5G mentre per far fede ai punti espressi dalla casa madre, il nuovo Nord CE avrà un setup Triple-Camera con sensore principale da 64 megapixel e un display Fluid AMOLED da 6.43 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. L'autonomia sarà garantita da una batteria ancora più capiente, da 4500mAh, con pieno supporto alla tecnologia Warp Charge 30T Plus, che permette di caricare il 70% della batteria in appena 30 minuti. A bordo troveremo Android 11 con OxygenOS 11.

I tagli di memoria sono tre:

6/128GB;

8/128GB;

12/256GB.

I colori a disposizione invece sono Charcoal Ink, Blue Void e Silver Ray. Il nuovo OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile in Europa dal 21 giugno a partire da 299 Euro.