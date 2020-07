OnePlus Nord, confermata la fotocamera posteriore da 48 megapixel

OnePlus Nord è atteso per il 21 luglio con un debutto mozzafiato, ovvero il primo lancio di uno smartphone sul mercato in realtà aumentata. Nell’attesa di questa giornata, leak e conferme anticipate non smettono di apparire online. Tra queste, si parla del comparto fotografico.

Le prime schede tecniche trapelate via Internet parlavano di quattro lenti posteriori (64MP + 16MP + 5MP + 2MP) e due fotocamere frontali da 32MP + 8MP. Le ultime notizie però giungono da AndroidCentral e hanno rivelato che in realtà ci saranno sì quattro lenti, ma saranno diverse: fotocamera primaria da 48MP, 8MP ultrawide, 5MP macro e 2MP. Frontalmente invece sono confermate le due suddette lenti.

Per il resto, invece, OnePlus Nord dovrebbe avere un chipset Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato, 6GB di RAM, 128GB di spazio d’archiviazione, una batteria da 4300 mAh e infine sistema operativo OxygenOS come da prassi. Il design sarà molto simile a quello di OnePlus 8.

Dato che si parla di tre varianti in base alla RAM in dotazione e alla memoria interna, è difficile stabilire dei prezzi precisi. Direttamente da Pete Lau però è giunta conferma che la serie OnePlus Nord sarà lanciata sul mercato a cifre pari o inferiori ai 500 Euro. Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale.