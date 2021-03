OnePlus Nord, disponibile il fix dei bug di OxygenOS 11: come scaricare il nuovo update

OnePlus Nord in queste settimane ha avuto qualche problema con l’aggiornamento ad Android 11: dopo il rilascio ufficiale a inizio marzo, infatti, l’azienda si è vista costretta a ritirarlo in seguito alla scoperta di vari bug apparentemente pericolosi. Molto rapidamente, però, ora sta tornando disponibile.

Lo staff del forum ufficiale di OnePlus ha confermato nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo 2021, la nuova disponibilità di OxygenOS 11 per lo smartphone medio-gamma OnePlus Nord in seguito alla risoluzione dei problemi in questione. Rispetto al changelog ufficiale possiamo notare, dunque, le seguenti differenze:

Ottimizzato il consumo di energia per aumentare la vita della batteria;

Risolti i problemi noti;

Migliorata la stabilità del sistema

In un certo senso, non dice nulla riguardo la natura effettiva dei bug che hanno portato gli sviluppatori a ritirare l’update, ma conferma alcune segnalazioni da parte degli utenti come lag nel sistema, il consumo elevato di batteria e annessi rallentamenti nella ricarica.

Per chi, dunque, ha atteso le soluzioni ufficiali da parte del colosso di Pete Lau prima di installare OxygenOS 11, ora sarà possibile scaricare in sicurezza l’update 11.1.1.1.AC01BA disponibile per tutti gli utenti europei. Nel caso in cui, nel momento in cui leggerete questo articolo, la patch non risulterà disponibile allora sarà sufficiente attendere qualche ora o qualche giorno per vederlo giungere come update OTA.

Ricordiamo, infine, che è consigliato avere la batteria ad almeno il 30 percento prima dell’avvio dell’installazione e che necessiterà di circa 3 gigabyte di spazio di archiviazione libero.

Intanto si parla anche del possibile successore di OnePlus Nord, smartphone che secondo le ultime indiscrezioni arriverà dotato di chip MediaTek anziché Qualcomm.