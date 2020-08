OnePlus Nord, due smartphone in arrivo a partire da 199 euro?

Nonostante la nostra recensione di OnePlus Nord sia stata pubblicata da pochi giorni e l'effettiva disponibilità dello smartphone parta da domani 4 agosto 2020, gli appassionati del mondo smartphone stanno già discutendo in merito ad altri due presunti modelli della serie Nord.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e PhoneArena, i prossimi dispositivi della gamma Nord avrebbe "Aurora" come nickname e verrebbe chiamati internamente "Billie 1" e "Billie 2". Insomma, a quanto pare presto OnePlus Nord potrebbe avere due nuovi compagni. Sapevamo già che non sarebbe arrivato un singolo smartphone, bensì una serie, ma il rumor odierno descrive che questi dispositivi potrebbero avere, rispettivamente, un prezzo in Europa di 199 euro e 299 euro.

Se queste voci di corridoio si rivelassero veritiere, OnePlus potrebbe sorprendere un bel po' di persone. D'altronde, la filosofia della serie Nord sembra essere quella di abbassare i prezzi, ma in pochi si aspettavano, fino ad oggi, dei costi come quelli citati da questo rumor. A bordo di questi dispositivi potremmo trovare il processore Qualcomm Snapdragon 690. Ovviamente, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, quindi vi invitiamo a prenderle con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Nel frattempo, il canale YouTube Concept Creator ha pubblicato un video in cui si cerca di ricostruire come potrebbe essere OnePlus Aurora. Vi ricordiamo che, nel contesto di un'intervista, Carl Pei di OnePlus ha confermato che nel corso del 2020 la gamma Nord sbarcherà anche negli Stati Uniti d'America (ricordiamo che Nord per ora è arrivato solamente in Europa e in India). Non è chiaro se Pei si riferisse all'originale Nord oppure a questi dispositivi al centro dei rumor odierni. Staremo a vedere.