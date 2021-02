OnePlus Nord, Galaxy S20 FE ed Apple Watch 6 in sconto per il weekend su Amazon

In occasione del weekend, Amazon permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti hi-tech. Nella lista di questo weekend, però, troviamo anche OnePlus Nord, il Samsung Galaxy S20 FE ed Apple Watch 6, che raggiungono in due casi su tre i minimi storici ed in uno si avvicina al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon weekend 6 Febbraio 2021

OnePlus NORD (5G) Smartphone Onyx Grey | 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz |8GB RAM + 128GB Storage | Quad Camera| Warp Charge 30T | Dual Sim | 5G |2 Years Warranty: 379 Euro (399 Euro)

SAMSUNG Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5" Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020) [Versione Italiana], Rosso (Cloud Red): 669,90 Euro (769 Euro)

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 449 Euro (539 Euro)

Su tutti e tre i prodotti viene garantita la consegna in tempi brevi, con possibilità di effettuare anche il pagamento a rate secondo le condizioni vantaggiose proposte dal colosso di Seattle, che permette di spalmare l'importo complessivo in cinque mensilità.

E' anche possibile aggiungere, tramite la scheda prodotto, vari accessori extra come estensioni di garanzia e cavi di vario tipo.