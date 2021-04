OnePlus Nord LE annunciato a sorpresa: sarà un modello unico dato a un utente fortunato

OnePlus ha annunciato a sorpresa tramite il forum ufficiale e la pagina Instagram il lancio dello smartphone OnePlus Nord LE, ma non come accade solitamente: l’azienda ha deciso di proporre questo dispositivo in edizione limitata come trovata di marketing decisamente unica, dato che si tratterà di un solo modello non in vendita, ma in regalo.

Prima di tutto, però, è necessario parlare di cosa cambia rispetto a OnePlus Nord base…ovvero quasi nulla. Questa variante dello smartphone medio-gamma del colosso di Pete Lau avrà lo stesso display AMOLED fluido a 90 Hz, le medesime fotocamere e tecnologie offerte dal modello originale; l’unica differenza la si trova nel suo colore e nella sua finitura, dato che nel retro OnePlus Nord LE avrà una finitura liscia con sfumatura che passa dall’arancione al verde in un gradient bellissimo da vedere.

Ciò che rende particolarmente unico questo smartphone è però il fatto che non è acquistabile e ne esiste solamente una unità al mondo – LE, infatti, starebbe per “Literally Only One Edition” -, la quale andrà nelle mani del fortunato vincitore dell’ultimo giveaway proposto dall’azienda tramite Instagram. Per accedere al concorso sarà necessario seguire la pagina ufficiale di OnePlus Nord (@oneplus.nord), scattare una foto al proprio telefono e pubblicarla sul proprio feed Instagram spiegando nella didascalia i motivi per cui si desidera passare a OnePlus Nord, aggiungendo il tag #SwitchToNord. Fatto ciò, basterà aspettare la fatidica giornata del reveal del vincitore.

Insomma, una vera e propria trovata pubblicitaria da parte dell’azienda cinese che però si rivela particolarmente unica, dato che il premio non è un insieme di prodotti comunemente venduti ma un dispositivo di cui esisterà solamente un esemplare in tutto il mondo, ergo con ogni probabilità diventerà un prodotto da collezione.

Nel mentre si parla anche di altri dispositivi della serie Nord: a fine marzo sono giunte indiscrezioni riguardo l’abbandono del modello OnePlus Nord SE, mentre all’inizio dello stesso mese si era parlato del successore OnePlus Nord 2 e della possibile dotazione del chipset MediaTek.