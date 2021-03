OnePlus Nord N1 5G appare nei primi render: che design minimal!

Già da inizio febbraio 2021 si parla del possibile successore di OnePlus Nord N10 5G, chiamato inizialmente dai tipster OnePlus Nord N1 5G, ma al tempo non c’erano molti dettagli al riguardo. Grazie a OnLeaks, però, ora abbiamo alcuni primi render che mostrano quale potrebbe essere il design dello smartphone.

A pubblicarli in rete, come capita spesso ultimamente, è l’affidabile leakster Steve Hemmerstoffer noto appunto come OnLeaks, il quale avrebbe seguito la tip precedente del collega Max Jambor e pensato dunque a fornire delle informazioni sul design e alcune specifiche tecniche.

In particolare, il successore del modello di fascia medio-bassa Nord N10 5G – di cui trovate la nostra recensione - misurerà 162,9 x 74,7 x 8,4 mm (10,3 mm considerando il rilievo della fotocamera posteriore) e avrà un pannello posteriore in plastica e una cornice in metallo lucido. Per quanto riguarda le dimensioni del display e il posizionamento della fotocamera anteriore, OnePlus Nord N1 sarà simile al suo predecessore, ergo potrebbe giungere dotato di un display piatto da 6,49 pollici e un notch a foro singolo nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Tuttavia, non sono noti dettagli sulle risoluzioni del display.

Ci sarebbero però alcune differenze sorprendenti tra i due modelli: innanzitutto, il sensore di impronte digitali dovrebbe trovarsi sul bordo destro della scocca e non più sul retro; inoltre, lo smartphone dovrebbe includere anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Trattandosi di semplici indiscrezioni, però, vi invitiamo a prenderle con le pinze.

Intanto OnePlus Nord ha ricevuto l’aggiornamento definitivo a OxygenOS 11, ovvero ad Android 11, di cui è stato pubblicato un fix importante per bug che hanno portato alla sospensione dell’update per qualche giorno.