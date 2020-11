OnePlus Nord N10 5G arriva in Italia, tra preordini e open sale

Dopo aver pubblicato le nostre prime impressioni su OnePlus Nord N10 5G, torniamo a parlare dello smartphone per via dell'apertura dei preordini in Italia. A breve ci sarà anche l'open sale.

Infatti, l'azienda cinese ha dato il via ai preorder per quel che riguarda il nostro Paese a partire dalla giornata di oggi 16 novembre 2020. OnePlus Nord N10 5G viene venduto a un prezzo di 349 euro tramite Amazon Italia. Passando per quest'ultimo store nel primo periodo di vendita, sarà possibile ottenere in omaggio gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z. Per il resto, l'unico modello dello smartphone che sarà disponibile in Italia ha colorazione Midnight Ice e dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Stiamo provando il dispositivo da un po' di tempo: presto ve lo racconteremo nel dettaglio su queste pagine mediante l'apposita recensione.

In ogni caso, se si passa per il sito ufficiale dell'azienda, in fase di acquisto è possibile aggiungere degli accessori a un prezzo scontato rispetto a quello usuale. Più precisamente, gli auricolari OnePlus Type-C Bullets Earphones Black e OnePlus Bullets Wireless Z vengono venduti con un 5% di sconto, mentre OnePlus Warp Charge 30 Power Bundle può essere portato a casa con uno sconto del 9%.

L'azienda ha inoltre annunciato che il 20 novembre 2020 ci sarà l'open sale sul portale ufficiale, mentre per Amazon Italia la data di disponibilità è fissata per il 27 novembre 2020.

Per concludere, vi ricordiamo che OnePlus Nord N100, il "fratello minore" di Nord N10 5G, è già disponibile in Italia a un prezzo di 199 euro su Amazon Italia e sul portale ufficiale dell'azienda.