OnePlus Nord N10 5G e N100 riceveranno un solo major update di Android

Brutta notizia per chi intende acquistare o ha già acquistato uno smartphone tra OnePlus Nord N10 5G e N100, annunciati a fine ottobre e ritenuti perfetti da chi ha sempre desiderato telefoni del marchio di Pete Lau di qualità e dal prezzo accessibile: entrambi i modelli riceveranno soltanto un “major update” di Android.

A svelare questo dettaglio è stato il sito di Android Central, al quale però la stessa OnePlus ha confermato la notizia: ai due smartphone di fascia medio-bassa verrà fornito soltanto un aggiornamento principale da Android 10 ad Android 11, senza poter dunque accedere alle versioni successive del sistema operativo del robottino verde. In totale arriveranno allora un update importante di grandi dimensioni e due anni di aggiornamenti di sicurezza più piccole, di cui però non è stata detta la frequenza effettiva.

Citando direttamente la dichiarazione di OnePlus, “Nord N10 5G e l'N100 riceveranno un importante aggiornamento Android e un totale di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il piano per questi due dispositivi è in linea con gli standard del settore per gli smartphone in fasce di prezzo più convenienti. Come sempre, continueremo ad ascoltare i feedback dei nostri utenti e a cercare modi per migliorare l'esperienza software per tutti i dispositivi OnePlus”.

Se siete interessati a maggiori informazioni riguardanti OnePlus Nord N10 5G, pure noi lo abbiamo provato dicendo la nostra sulla qualità di uno degli smartphone 5G più economici sul mercato. Intanto si parla anche di OnePlus Nord SE, un altro dispositivo che dovrebbe aggiungersi alla gamma di fascia medio-bassa Nord prossimamente: secondo gli ultimi rumor diffusi proprio dalla stessa Android Central, si tratterà di un telefono con display AMOLED, processore Snapdragon 765G, batteria da 4500 mAh e ricarica rapida da 65W.