OnePlus Nord N10 5G e N100, tipster sicuri: verranno presentati il 26 ottobre

OnePlus Nord N10 5G e N100 si fanno sempre più protagonisti dei rumor riguardanti i prossimi smartphone dell’azienda di Pete Lau in arrivo sul mercato. Dopo le voci diffuse da Mukul Sharma sul loro periodo di lancio, ora ci ha pensato OnLeaks tramite Twitter a condividere con gli appassionati le date esatte in cui verranno presentati al pubblico.

Stando a quanto scritto da Steve H. McFly, i due nuovi medio gamma parte della serie OnePlus Nord verranno mostrati il 26 ottobre 2020 alle 13 ore italiane; inoltre, avrebbe confermato che soltanto la variante Nord N10 garantirà il supporto al 5G, mentre la versione N100 dovrebbe essere un modello dal prezzo più basso, magari con un SoC Qualcomm Snapdragon 460. Non ha invece condiviso il luogo in cui verranno lanciati per primi, altre specifiche tecniche o dettagli su prezzo e disponibilità nei negozi.

L’azienda ha però condiviso a fine settembre i primi teaser su Instagram, dunque il lancio dovrebbe essere davvero imminente. Prima di tutto però dovrà pensare al top di gamma OnePlus 8T atteso per il 14 ottobre, del quale OnePlus ha diffuso in rete il design ufficiale per alimentare l’hype tra i fan del brand.

Tra gli altri smartphone attesi c’è infine OnePlus Clover, modello entry-level che dovrebbe giungere sul mercato a circa 200 euro per soddisfare anche i consumatori in cerca di dispositivi di qualità a prezzi più accessibili.