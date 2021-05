OnePlus Nord N10 5G, il successore cambia nome: ecco come si chiamerà

Tra febbraio e marzo 2021 abbiamo parlato del possibile successore di OnePlus Nord N10 5G, chiamato originariamente OnePlus Nord N1 5G secondo i tipster del settore. Proprio questo ultimi, però, nelle ultime ore hanno discusso di un possibile cambio di nome e qualche dettaglio ulteriore sulle specifiche tecniche.

A parlarne sono stati in particolare Max Jambor, leakster da tempo interessato al mondo OnePlus, e il collega Steve Hemmerstoffer noto anche come OnLeaks sul social network Voice. Secondo entrambi, il nome del prossimo smartphone di fascia medio-bassa firmato OnePlus sarà OnePlus Nord CE 5G anziché N1 5G. Non è noto il significato della sigla “CE” e nemmeno la motivazione dietro questo cambiamento – che, comunque, rimane un’indiscrezione da prendere cum grano salis.

Scendendo nel dettaglio delle specifiche tecniche, al momento si parla di misure pari a 162,9 x 74,7 x 8,4 mm senza contare la protuberanza della fotocamera posteriore, mentre il pannello posteriore dovrebbe essere fabbricato in plastica e accompagnato da una cornice in metallo. Il display, infine, dovrebbe essere da 6,49 pollici e presentare un notch punch-hole in alto a sinistra.

Tra gli altri dispositivi della gamma OnePlus Nord recentemente visti sul mercato c’è anche OnePlus Nord LE di cui ne esiste solamente un esemplare al mondo; o ancora, restando nel mondo della società di Pete Lau, si parla dell’arrivo di un negozio di temi e icone con la nuova versione OxygenOS 12.