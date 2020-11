OnePlus Nord N100, il mistero dello schermo a 90 Hz a 169 euro: c'è o no?

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che recentemente OnePlus ha annunciato gli smartphone OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100. Abbiamo già trattato il primo ampiamente su queste pagine, mentre del secondo si è parlato un po' meno. Tuttavia, ora OnePlus Nord N100 è al centro di un "mistero".

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e SlashGear, nonostante questo non sia stato inizialmente comunicato, perlomeno nei vari annunci ufficiali, lo smartphone dispone di uno schermo con refresh rate di 90 Hz. Infatti, Android Authority ha già avuto modo di testare il dispositivo e verificare la presenza, a sorpresa, di questo tipo di pannello.

Al momento del lancio, OnePlus aveva rilasciato delle informazioni non delle più chiare in merito al refresh rate dello schermo, tanto che, stando ad alcune fonti estere, in alcuni casi l'azienda cinese avrebbe parlato di un display a 60 Hz, salvo poi far comparire la scritta "90 Hz" sul sito ufficiale. Questo ha creato un po' di dubbi.

Tuttavia, ora OnePlus ha confermato ai microfoni di Android Authority che Nord N100 dispone di un pannello a 90 Hz. Si tratta di una situazione alquanto strana e probabilmente non sapremo mai i motivi che hanno portato a una comunicazione così poco chiara in fase di annuncio, ma almeno ora gli utenti sanno qual è il refresh rate dello smartphone.

Android Authority afferma che potrebbe trattarsi di una questione legata all'hardware entry-level di OnePlus Nord N100, che a quanto pare non permetterebbe al refresh rate di 90 Hz di esprimere come si deve il suo potenziale. Si tratta chiaramente di speculazioni, dato che potrebbe semplicemente esserci stata una "dimenticanza".

In ogni caso, OnePlus Nord N100 può essere acquistato a un prezzo di 169 euro su Amazon Italia se si è utenti Amazon Prime. L'offerta è valida fino alle ore 15:00 di domani 20 novembre 2020.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di OnePlus Nord N10 5G.