OnePlus Nord N100 in offerta al minimo storico su Amazon Italia

Non ci sono solamente iPhone in offerta in questi giorni su Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Jeff Bezos ha lanciato anche un'altra promozione tecnologica relativa al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, lo sconto riguarda lo smartphone OnePlus Nord N100.

In particolare, questo modello viene venduto a un prezzo di 149 euro su Amazon Italia. Stando al portale ufficiale di quest'ultima, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 179,06 euro, dunque siamo dinanzi a un possibile risparmio del 17%, ovvero di 30,06 euro. Tra l'altro, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si passa per rivenditori terzi. Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e non va confuso con gli altri dispositivi della gamma Nord, da OnePlus Nord a OnePlus Nord N10 5G.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono dispositivi tecnologici nel nostro Paese, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo smartphone viene venduto a 199 euro tramite il portale ufficiale di OnePlus. Tuttavia, in questo caso ci sono le Bullets Wireless Z in omaggio. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Insomma, l'offerta lanciata da Amazon Italia potrebbe fare gola a chi stava tenendo d'occhio lo smartphone da un po' di tempo.