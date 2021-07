OnePlus Nord N100 scende sotto i 140 euro in offerta su Amazon Italia

Dopo aver trattato le offerte su RAM Corsair e Crucial, torniamo ad analizzare le proposte in termini di promozioni effettuate da Amazon in campo di dispositivi mobili. Infatti, c'è uno sconto legato allo smartphone OnePlus Nord N100.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il succitato modello viene proposto sul noto portale e-commerce a 137,99 euro tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo del dispositivo era pari a 199 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 31%, ovvero di 61,01 euro. Non male, considerando anche il fatto che lo smartphone è stato annunciato a fine 2020. Per il resto, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che OnePlus Nord N100 è stato al centro di altre promozioni su Amazon in passato. Tuttavia, l'ultima volta che abbiamo trattato su queste pagine un'offerta relativa al prodotto, il prezzo era più elevato.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente allo smartphone da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende questo modello a 196,99 euro. Per quel che riguarda il portale ufficiale di OnePlus, il prezzo in questo caso è di 149 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone economico.