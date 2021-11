OnePlus Nord N20 5G si mostra con render e dettagli tecnici: che estetica intrigante!

Ne è passato di tempo dal lancio e dalla nostra prova di OnePlus Nord N10 5G, smartphone di fascia media senza troppe pretese. Il successore sembra essere quindi in arrivo: chiamato semplicemente OnePlus Nord N20 5G, è già trapelato con render e possibili specifiche tecniche.

Queste informazioni ci giungono grazie al portale 91mobiles e il rinomato tipster OnLeaks che, sempre nelle ultime ore, ha diffuso anche i render di OnePlus 10 Pro. Secondo la coppia di informatori, OnePlus Nord N20 5G dovrebbe apparire come da immagini in copertina e calce a questa notizia: troveremo quindi un display piatto AMOLED da 6,43 pollici con notch punch-hole in alto a destra a ospitare l’unica fotocamera anteriore da 16 MP, assieme a bordi particolarmente sottili e sensore di impronte digitali interno al display.

Posteriormente, invece, si trovano tre sensori – di cui due tondi isolati grandi e uno piccolo sul lato sinistro, accompagnato dal flash a destra – e il consueto logo OnePlus. Le specifiche del comparto fotocamera sul retro? Una lente principale da 48MP e due da 2 MP, probabilmente per macro e profondità. Ai lati ci sono i pulsanti per la gestione del volume, l’accensione e lo slot per schede SIM. Non mancano poi un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C e una griglia dell'altoparlante nella parte inferiore. Sotto la scocca, infine, si vocifera la dotazione del SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Si tratta di una soluzione alquanto diversa rispetto al predecessore, sia nella scelta estetica che nel comparto tecnico. OnePlus Nord N20 5G sembra a tutti gli effetti un prodotto premium, sempre se ci si limita a guardarlo esteriormente. Questa sensazione appare confermata proprio dallo schermo stesso, dato che si tratta di un AMOLED e non di un LCD IPS come per Nord N10 5G. Il chipset e i tagli di memoria saranno i fattori fondamentali per capire come potrebbe cavarsela il nuovo smartphone. Convincerà l’utenza? Staremo a vedere.