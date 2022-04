OnePlus Nord N20 5G si mostra nel primo render ufficiale: schermo AMOLED e che fotocamere!

Il lancio di OnePlus Nord N20 5G si sta avvicinando sempre di più: in vista del debutto previsto per il mese di aprile 2022, la società cinese ha confermato in esclusiva a PCMag alcune specifiche tecniche e mostrato in anteprima come sarà lo smartphone stesso. Alcuni leak precedenti riguardanti render e caratteristiche sono stati così confermati.

Come riportato, appunto, da PCMag, OnePlus ha preparato lo smartphone Nord N20 dotandolo di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e scanner di impronte digitali collocato proprio in-display. Il COO di OnePlus ha dichiarato al riguardo che il passaggio dai 90Hz del predecessore Nord N10 ai 60Hz del prossimo Nord N20 5G è dovuto semplicemente dal compromesso parallelo della dotazione di un pannello AMOLED al posto del classico LCD.

Nello specifico, egli ha dichiarato quanto segue: “Il nostro display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici offre un basso consumo energetico, un contrasto migliore, colori più vividi e una gamma di colori più ampia rispetto a quella attualmente in vendita nel mercato dei dispositivi economici”. Liu ha poi confermato che OnePlus Nord N20 5G sarà dotato della ricarica rapida SuperVOOC, ma non ha reso nota la velocità effettiva.

Venendo al design, anteriormente il rapporto scocca-schermo è piuttosto interessante e l’unico spessore presente è nella parte inferiore del dispositivo. Posteriormente, invece, figura il bordo lucido inferiore assieme al logo OnePlus al centro del pannello e, ovviamente, l’elegante modulo fotocamera composto da due sensori principali isolati, un presunto terzo sensore laterale e, dalla parte opposta, un flash LED. Sul lato sinistro si collocano i pulsanti di gestione del volume, mentre a destra troviamo sempre il solito pulsante di accensione.

Giusto nella giornata odierna, 6 aprile 2022, abbiamo anche visto gli ultimi render di OnePlus Nord CE 2 Lite.