OnePlus Nord N20 5G ufficiale: prezzo e scheda tecnica dello smartphone

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di OnePlus Nord N20 5G, si torna a trattare quest'ultimo. Infatti, il noto brand ha ufficializzato lo smartphone all'estero.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e The Verge, nella giornata del 19 aprile 2022 c'è stato il reveal del dispositivo negli Stati Uniti d'America, dunque possiamo ora approfondire a livello ufficiale la scheda tecnica di OnePlus Nord N20. Ebbene, quest'ultima comprende uno schermo OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP (non mancano una lente monocromatica e un sensore per le macro) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo è Android 11.

Purtroppo OnePlus non ha rilasciato per il momento dettagli completi relativamente alle caratteristiche tecniche, ma in linea generale la scheda tecnica è quella appena descritta. Come potete ben immaginare, il dispositivo sta già per certi versi facendo discutere gli appassionati, soprattutto per quel che riguarda la frequenza di aggiornamento "solamente standard" (60 Hz) e la presenza di Android 11 (al posto di Android 12). In ogni caso, non è questa la giusta sede per approfondire ulteriormente la questione.

Per quel che concerne prezzo e disponibilità, è bene ribadire che si tratta di un annuncio estero. Più precisamente, OnePlus Nord N20 per il momento è stato annunciato solamente per il mercato USA: gli utenti statunitensi potranno acquistare il dispositivo a partire dal 28 aprile 2022, in esclusiva mediante T-Mobile. Il costo? 282 dollari. Lo smartphone arriverà anche da noi? Staremo a vedere.