OnePlus Nord N200 5G quanti aggiornamenti riceverà? Ce lo svela l'azienda

Mentre OnePlus Nord CE 5G è ufficialmente disponibile per l’acquisto, lo smartphone OnePlus Nord N200 5G lanciato sempre in questi ultimi giorni - anche se solo negli Stati Uniti, per ora - torna nelle bocche degli appassionati del brand di Pete Lau in seguito alla conferma del piano di aggiornamenti.

Come ripreso anche da 9to5Google, infatti, non ci sono ottime notizie per i possessori del nuovo modello di fascia medio-bassa: in maniera simile ai casi dei predecessori Nord N10 5G e Nord N100, OnePlus Nord N200 5G riceverà in futuro solamente una nuova versione del sistema operativo Android (dunque Android 12, dato che giunge nei negozi con Android 11 già installato) e poi tre anni di aggiornamenti minori del software con patch di sicurezza annesse, i quali arriveranno comunque ogni 2-3 mesi anziché mensilmente, come capita nel caso dei top di gamma del marchio.

Per fare un paragone con gli smartphone della stessa fascia lanciati durante lo scorso anno, essi ricevevano 1 major update dell’OS del robottino verde e solamente due anni di aggiornamenti. Insomma, sembrerebbe che l’azienda abbia ascoltato i pareri degli utenti nel corso degli ultimi mesi concedendo maggiore longevità ai nuovi prodotti low-cost. Rimane comunque un lieve timore di mancanza di interesse per questi ultimi, a quanto pare ritenuti una priorità decisamente più bassa rispetto al resto degli smartphone firmati OnePlus. Sarà effettivamente così? Staremo a vedere.

Nel mentre OnePlus e OPPO si sono unite, con l’obiettivo di lavorare più rapidamente lato ricerca e sviluppo ma mantenendo comunque la rispettiva indipendenza per quanto riguarda i dispositivi e i sistemi operativi.