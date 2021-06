OnePlus Nord N200 5G: trapela tutto su specifiche tecniche e design

A fine maggio 2021 il CEO di OnePlus, Pete Lau, rivelò non solo che OnePlus Nord CE 5G sarebbe arrivato sul mercato ma anche che nel mese di giugno sarebbe giunto sul mercato il successore di OnePlus Nord N100, OnePlus Nord N200 5G. Proprio di quest’ultimo nelle ultime ore sono apparse tutte le informazioni necessarie per inquadrarlo.

Grazie al rinomato e affidabile tipster Evan Blass, noto anche come evleaks, ora sappiamo infatti tutti i dettagli riguardo non solo la scheda tecnica ma anche il design, di cui potete vedere dei render nell’immagine di copertina dell’articolo. Secondo il tipster in questione, lo smartphone avrà dei bordi particolarmente sottili anteriormente e un notch singolo punch-hole in alto a sinistra, mentre posteriormente figurerà un modulo fotocamera con tre sensori. Insomma, un design che ormai è caratteristico di OnePlus ma anche di tanti altri smartphone di fascia medio-bassa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OnePlus Nord N200 5G, invece, si parla al momento di un display IPS LCD da 6,49 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione 1080 x 2400 pixel, contro i 720 x 1600 pixel di OnePlus Nord N100. Lato fotocamera dovrebbero apparire sul retro tre sensori da 13 megapixel + 2 megapixel per macro + 2 megapixel per profondità, mentre anteriormente vedremo probabilmente un singolo sensore da 16MP.

Sotto la scocca, infine, dovrebbero figurare il chipset Qualcomm Snapdragon 480 assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria, invece, dovrebbe essere da 5000 mAh e supportare la ricarica rapida fino a 18W. Trattandosi di semplici indiscrezioni, per quanto provenienti da una fonte particolarmente attendibile, consigliamo di prenderle cum grano salis in attesa del lancio ufficiale, che comunque con ogni probabilità interesserà solamente il mercato statunitense.

Intanto si parla anche di OnePlus 9T, nuovo modello top di gamma che potrebbe arrivare sul mercato con display LTPO a 120Hz.