Il co-fondatore di OnePlus spiega perché OnePlus Nord non uscirà negli USA

OnePlus Nord non arriverà negli Stati Uniti. Questa è la dichiarazione del co-fondatore di OnePlus Carl Pei, il quale ha spiegato come questo nuovo smartphone non potrebbe avere successo negli USA e per questo verrà lanciato soltanto in India e in Europa, dove è già sold out nonostante non si sappiano ancora le specifiche tecniche.

Già dalle campagne pubblicitarie questo focus è perfettamente visibile: le prime immagini ufficiali di OnePlus Nord sono apparse per prime proprio su Amazon India, mentre il pubblico europeo lo sta attendendo con entusiasmo e sui social la discussione è molto accesa.

L’obiettivo di OnePlus non sarà però soltanto quello di rendere felici tutti questi appassionati, ma anche garantire un buon profitto all’azienda.



Secondo delle analisi riguardo il mercato smartphone, nel Q1 2020 gli USA hanno manifestato un interesse sempre più basso per i telefoni di fascia medio-bassa. Nello specifico, i telefoni venduti attorno ai $300-$500 costituiscono solo il 10% dell’intero mercato, mentre i modelli attorno ai $200-$600 sono calati dal 23% al 19%.

È dunque evidente che il pubblico statunitense preferisca i telefoni di fascia alta come gli iPhone oppure i OnePlus più costosi. Per questo si ritiene che OnePlus Nord, il quale uscirà a un prezzo inferiore ai $500, non possa avere successo negli USA.