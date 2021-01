OnePlus Nord in offerta su Amazon: il prezzo è al minimo storico

Non c'è solamente Samsung Galaxy S20 FE in offerta a buon prezzo in questi giorni su Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone anche una promozione relativa allo smartphone OnePlus Nord.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 381,02 euro (qui Wayback Machine). Stando a quanto si può leggere su Amazon, in precedenza il prezzo era di 399 euro, quindi si tratta di uno sconto del 5%, ovvero di 17,98 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque non si passa per rivenditori. La variante coinvolta è quella che dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, in colorazione Blue Marble. Ricordiamo che OnePlus Nord è uno smartphone che difficilmente è finito in offerta nel corso degli ultimi mesi. Infatti, utilizzando dei tool esterni di comparazione, siamo venuti a conoscenza del fatto che si tratta del prezzo minimo storico per lo smartphone per quel che concerne Amazon.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici in Italia, abbiamo notato che MediaWorld propone il dispositivo a 399 euro mediante il suo portale ufficiale. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul sito Web di Unieuro. Per quel che riguarda, invece, il portale ufficiale di OnePlus, il prezzo rimane 399 euro. Insomma, come detto in precedenza, OnePlus Nord non è esattamente semplice da trovare in offerta e potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord (pubblicata a fine luglio 2020).