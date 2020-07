OnePlus Nord già in offerta: il preordine costa meno con Amazon Prime

La presentazione di OnePlus Nord si è conclusa da poche ore e abbiamo appena pubblicato su queste pagine la nostre prime impressioni sul dispositivo (all'interno dell'articolo ci sono foto e tutti i dettagli del caso, compresi quelli relativi alle OnePlus Buds). Nonostante questo, dovete sapere che OnePlus Nord è già in offerta con Amazon Prime.

Infatti, cercando lo smartphone all'interno del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, ci siamo accorti che c'è una sorpresa per coloro che vogliono prenotare OnePlus Nord da Amazon. Scendendo più nel dettaglio, chi dispone di un abbonamento attivo ad Amazon Prime può ottenere 30 euro di sconto sull'acquisto.

Questo significa che è possibile portarsi a casa la variante da 8/128GB a un prezzo pari a 369 euro. Il modello da 12/256GB, ovvero quello che stiamo testando noi in questi giorni, richiede invece l'esborso di 469 euro. Senza lo sconto destinato ai clienti Amazon Prime, i prezzi dei due dispositivi sarebbero rispettivamente pari a 399 euro e 499 euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è possibile scegliere tra due colorazioni, ovvero quella Blue Marble (qui potete vedere le nostre foto) e quella Onyx Grey.

In ogni caso, ci teniamo a sottolineare che si tratta di un preordine, dato che la data di effettiva disponibilità dello smartphone in Italia è il 4 agosto 2020. Inoltre, ribadiamo che per ottenere lo sconto è necessario, oltre all'account Amazon Prime, aggiungere il dispositivo al carrello e seguire le indicazioni fornite dall'azienda di Jeff Bezos.