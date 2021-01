OnePlus Nord riceve Android 11: tutte le novità dell'ultima Open Beta 1 di OxygenOS

OnePlus Nord di recente è stato annunciato dall’azienda di Pete Lau come il primo smartphone che riceverà Android 11 nel 2021, dopo il suo approdo nella gamma ammiraglia OnePlus 8, 8 Pro e 8T. A quanto pare non servirà nemmeno aspettare tanto tempo, dato che oggi stesso sul forum ufficiale è apparso il changelog completo.

Tutte le novità riguardanti OxygenOS 11 per il medio-gamma OnePlus Nord (a proposito, se vi interessa questo smartphone potete leggere la nostra recensione) sono quindi già note al pubblico. Ma non indugiamo oltre, ecco la lista integrale di ciò che ci aspetta con il prossimo, grande aggiornamento:

Sistema

Aggiornato alla versione Android 11;

Il nuovo design dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli;

Ottimizzata la stabilità di alcune applicazioni di terze parti e migliorata l'esperienza dell'utente;

Ambient Display

Aggiunto l’orologio Insight, nato in collaborazione con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Per attivarlo: Impostazioni > Personalizzazione > Stile orologio);

Aggiunta la funzione Canvas che può disegnare automaticamente un'immagine stile sketch basata su una foto della schermata di blocco sul telefono (Per attivarla: Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo > Canvas);

10 nuovi stili di orologio;

Modalità oscura

Aggiunto il tasto di scelta rapida per la modalità oscura;

Aggiunto il supporto all'attivazione automatica della funzione, con possibilità di personalizzare l'intervallo di tempo (Impostazioni > Display > Modalità oscura > Attiva automaticamente > Attiva automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato);

Shell

Nuovo design dell'interfaccia Shell, l'interfaccia è più chiara;

Aggiunto widget meteo, effetto di animazione più smart;

Galleria

Supporto alla funzione Story che realizza automaticamente video settimanali con foto e video in memoria;

Ottimizzata la velocità di caricamento della galleria e velocizzata l'anteprima dell'immagine.

Tutto ciò è già disponibile con la Open Beta 1 di OxygenOS per tutti i OnePlus Nord: per scaricare e installare l’aggiornamento il colosso cinese nel forum ufficiale ha fornito le indicazioni del caso, ma ricordiamo che non si tratta di una versione stabile. Ergo, se desiderate provarla consigliamo di effettuare un backup di tutti i dati e poi procedere con l’installazione. Altrimenti, basterà aspettare qualche settimana prima di vederla arrivare ufficialmente tramite OnePlus Updater.

Intanto si parla anche di OnePlus Nord 2, il possibile successore di uno dei medio-gamma migliori del 2020: online, infatti, sono apparse indiscrezioni riguardanti un dispositivo detto “Denniz” attualmente in cantiere.