OnePlus Nord riceve OxygenOS 11 con Android 11 in versione stabile

OnePlus Nord ha ricevuto la prima beta di OxygenOS 11 a inizio gennaio, ma sembrava essere ancora in alto mare lato stabilità. Ebbene, per tutti coloro che hanno atteso la versione ufficiale c’è una buona notizia, dato che OnePlus l’ha rilasciata in queste ore in via definitiva: l’unico problema è il peso particolarmente elevato, pari a 3 GB!

Dopo tutte le Open Beta rilasciate dall’azienda di Pete Lau, finalmente è giunto l’aggiornamento stabile ad Android 11 assieme agli aggiornamenti di sicurezza di Google per il mese di gennaio 2021, al quale seguiranno altri release graduali per stare al passo con il resto degli smartphone.

Come ogni update del sistema operativo, il consiglio è di effettuare il backup di tutti i dati archiviati per evitare ogni possibile problema durante l’installazione o dopo di essa. Inoltre, considerato il peso di circa 3 gigabyte di OxygenOS 11 basato su Android 11, avvisiamo i possessori di OnePlus Nord di preparare più di 3 GB di spazio di archiviazione libero e la batteria almeno al 30 percento prima dell’avvio del processo di installazione OTA. Detto ciò, vediamo il changelog completo diffuso dall’azienda.

Sistema

Aggiornamento ad Android 11;

Il nuovissimo design dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli;

Ottimizzata la stabilità di alcune app di terze parti e migliorata l'esperienza d’uso.

Ambient Display

Stile orologio Insight aggiunto, creata con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Vai su: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio su display ambientale);

Introdotto Canvas always-on display, che può ricavare il contorno del soggetto da qualsiasi foto e visualizzarlo sulla schermata di blocco (Vai su: Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo > Canvas > Scegli l'anteprima della foto e può essere generata automaticamente).

Modalità scura

Aggiunto il tasto di scelta rapida per la modalità oscura, abilitabile tramite impostazione rapida;

Supporto per l'attivazione automatica della funzione e intervallo di tempo personalizzabile (Vai su: Impostazioni > Display > Modalità oscura > Attiva automaticamente > Attiva automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato).

Shelf

Nuova interfaccia utente;

Aggiunto un widget meteo con animazione più smart.

Galleria

Aggiunta di recente la funzione Storia, che può creare automaticamente le storie settimanali utilizzando le foto e i video locali;

Ottimizzata la velocità di caricamento per migliorare l'esperienza di anteprima dell'immagine.

Rimanendo nel mondo OnePlus, nelle ultime ore su Twitter Pete Lau ha preannunciato un possibile evento per data 8 marzo, in cui potrebbe dunque arrivare la prossima gamma di smartphone ammiraglia OnePlus 9.