OnePlus Nord riceve OxygenOS 12 Open Beta 1: pronti a passare ad Android 12?

In attesa del nuovo smartphone OnePlus Nord 2T, di cui sono apparsi nuovi render che svelano la bizzarra fotocamera, i tecnici del brand cinese hanno introdotto sul mercato la prima Open Beta di Android 12 per il OnePlus Nord di prima generazione: pronti a ricevere l’ultima versione del robottino verde in pianta stabile?

La conferma della distribuzione internazionale è giunta direttamente dai forum OnePlus e avvisa tutti gli appassionati e “smanettoni” che la build iniziale di Android 12 per OnePlus Nord è ufficialmente disponibile per download e installazione.

Le modifiche applicate sono veramente molte e coprono una moltitudine di funzionalità: non è solamente l’interfaccia utente a vedere cambiamenti sostanziali, ma anche feature come la modalità scura, l’AOD Canvas e Work Life Balance. Il changelog completo è il seguente:

Sistema

Aggiunto Smart Battery Engine, funzione che prolunga la durata della batteria grazie ad algoritmi intelligenti e tecnologia di autoripristino biomimetico

Icone del desktop ottimizzate utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Modalità scura

Supporto per tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

Integrate nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, rendendo i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere

Aggiunto l'accesso a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Work Life Balance

Aggiunta della funzione Work Life Balance che consente di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide

Supporto per la commutazione automatica della modalità Work/Life in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora anche con profili di notifica personalizzati per le app in base alla preferenze dell'utente

Galleria

Supporto per il passaggio tra diversi layout con una gesture (pizzico con due dita) e il riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas

Aggiunti nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza più personalizzata per il blocco schermo con immagini stimolanti

Aggiunta di più pennelli, tratti e supporto per la regolazione del colore

Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi

Aggiunto stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

Aggiunta dell'anteprima dell'effetto vocale per consentire di registrare il proprio effetto vocale o controllarlo in tempo reale

Problemi noti

Il pulsante in basso a sinistra della tastiera potrebbe scomparire

Impossibile sfogliare, eliminare e scaricare immagini in Cloud

Personal Safe potrebbe non rispondere

L'effetto anti-shake in Snapchat potrebbe non essere evidente

Lo schermo potrebbe sfarfallare durante l'anteprima dopo aver scattato le foto

A inizio aprile 2022 è anche arrivato il primo aggiornamento per OnePlus 10 Pro.