OnePlus Nord riceve update OxygenOS 12 F.12: tante novità per Android 12

A circa due settimane dalla distribuzione di Android 12 su OnePlus Nord, lo stesso smartphone di fascia media sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento a OxygenOS 12 F.12 con nuove funzionalità e la risoluzione per molti problemi tecnici notati con il major update precedente.

Questo aggiornamento è stato ufficializzato tramite il forum OnePlus dedicato alla community, dove è stato anche precisato che OxygenOS 12 F.12 per OnePlus Nord al momento è disponibile in India e dovrebbe arrivare in futuro anche in Occidente sempre come update OTA. Ma quali sono le novità che porta con sé? Vediamole assieme con l’elenco completo delle modifiche:

Sistema

[Aggiunto] Smart Battery Engine , funzione che prolunga la durata della batteria in base ad algoritmi intelligenti

, funzione che prolunga la durata della batteria in base ad algoritmi intelligenti [Ottimizzate] icone desktop con trame migliorate

[Risolto] problema relativo alla riproduzione anomala del suono

[Risolto] problema occasionale che impediva di avviare "OK Google" con la voce

[Risolto] problema per cui il popup in modalità provvisoria veniva visualizzato in modo anomalo in determinati scenari

[Risolto] problema che mostrava la fotocamera in modo anomalo e si arrestava improvvisamente

[Risolto] problema per cui l'icona di ricarica veniva visualizzata in modo anomalo

[Aggiornato] Patch di sicurezza Android a 2022.05

Modalità scura

Nuovo supporto a tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

[Aggiunte] nuove opzioni di stile per le schede, rendendo i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere

[Aggiunto] accesso a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Work Life Balance

[Aggiunta] WorkLife Balance, che consente di passare facilmente dalla modalità Work e Life tramite impostazioni rapide

[Supporto] cambio automatico tra modalità Work/Life, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, portando anche profili di notifica app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria

[Supporto] passaggio tra diversi layout con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas

[Aggiunto] nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata

[Aggiunto] più pennelli e tratti e supporto per la regolazione del colore

[Ottimizzato] algoritmo software e riconoscimento facciale per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi

[Aggiunto] Stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

[Aggiunto] Anteprima dell'effetto vocale per consentire la registrazione di effetti vocali o il controllo dell'effetto vocale in tempo reale

Non è chiaro, ovviamente, se e quando arriverà da noi in Italia; se non altro, i lettori possessori di OnePlus Nord ora sapranno cosa li aspetta.

In tutto questo, OnePlus Nord 2 5G ha ottenuto la Open Beta 2 di Android 12.