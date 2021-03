OnePlus Nord ritira l'aggiornamento ad Android 11: contiene bug pericolosi?

OnePlus Nord ha ricevuto a inizio marzo la versione stabile di OxygenOS 11 con Android 11, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Nelle ultime ore, però, gli sviluppatori dell’azienda hanno ritirato l’aggiornamento in seguito alla scoperta di diversi bug con problemi apparentemente pericolosi.

Questo è quanto pubblicato direttamente nel forum ufficiale del colosso di Pete Lau: “Abbiamo notato che molti di voi hanno domande sulla disponibilità dell'aggiornamento Android 11 di OnePlus Nord. L'aggiornamento è stato temporaneamente sospeso per garantire un'esperienza utente fluida, a causa di alcuni bug rilevati. Stiamo facendo del nostro meglio per indagare e rilasceremo una build aggiornata il prima possibile. Gli utenti che hanno installato la versione precedente possono risolvere i problemi tramite gli aggiornamenti della prossima release. Grazie mille per la vostra pazienza.”

La gioia dei fan del brand, dunque, per ora resterà ansia fino al prossimo aggiornamento ufficiale dato che lo staff di OnePlus non ha reso nota la natura effettiva di tali bug; considerato che OxygenOS 11 è stato ufficialmente sospeso dal rilascio, però, dovrebbero essere particolarmente rilevanti.

Alcuni utenti hanno segnalato nuovi surriscaldamenti alquanto insoliti durante il gaming, altri invece hanno parlato di problemi con le notifiche di applicazioni come Instagram, ma non mancano pure lamentele riguardo rallentamenti nella ricarica del dispositivo, performance generalmente peggiorate, malfunzionamenti con GPS, Fnatic Mode e il Dialer predefinito.

Non è noto, però, se questi bug siano isolati ai singoli utenti; fatto sta che ognuno di essi li avrebbe riportati solamente dopo l’aggiornamento ad Android 11. Insomma, non ci resta che attendere il ri-rilascio dell’update per avere maggiori informazioni al riguardo.

Intanto si parla già del successore, per ora chiamato OnePlus Nord 2, che potrebbe giungere sul mercato nel 2021 con chip MediaTek anziché Qualcomm; se fosse davvero così, sarebbe il primo dispositivo in assoluto della società di Pete Lau a basarsi su un SoC non di Qualcomm.