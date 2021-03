OnePlus Nord SE ci saluta per sempre: progetto abbandonato dall'azienda?

A novembre avevamo parlato del possibile arrivo sul mercato dello smartphone OnePlus Nord SE, modello pensato sempre per la fascia medio-bassa ma con qualche “twist” rispetto al primo Nord. I tipster del settore più appassionati del brand di Pete Lau, però, sono sicuri che il progetto sia stato abbandonato.

A rivelarci queste informazioni è stato, in particolare, il rinomato leakster del mondo OnePlus Max Jambor tramite la sua pagina ufficiale di Voice: secondo lui, questa edizione speciale del dispositivo medio gamma avrebbe dovuto vedere la luce a marzo 2021, ma “per motivi non specificati” l’azienda avrebbe definitivamente accantonato questo dispositivo in particolare, di cui è nota solo una possibile confezione dal design decisamente unico che potete vedere anche in calce all’articolo, creato dal designer Joshua Vides.

Lato specifiche, invece, si pensava a un dispositivo pressoché identico all'originale OnePlus Nord, solamente con pannello di vetro sul retro per implementare sfondi personalizzati. Certo è che la compagnia cinese potrebbe ancora utilizzare lo stesso nome per un altro smartphone della famiglia Nord, ma potrebbe anche discostarsi dal Nord originale per proporre qualcosa di più unico e distinguibile.

Non sono invece note ulteriori informazioni riguardo OnePlus Nord 2, altro modello atteso per il lancio tra 2021 e 2022 dotato presumibilmente di processore MediaTek Dimensity 1200 anziché un Qualcomm di fascia medio-alta, diventando così il primo dispositivo in assoluto di casa OnePlus a dotarsi del chip cinese anziché statunitense. Nonostante ciò, sono spuntate altre indiscrezioni interessanti riguardo il successore di OnePlus Nord N10 5G, per ora chiamato OnePlus Nord N1 5G e possibilmente in arrivo per la seconda metà del 2021.