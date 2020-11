OnePlus Nord, la serie sta per allargarsi ancora: in arrivo Nord SE

OnePlus non intende fermarsi con il rilascio di nuovi smartphone di fascia medio-bassa nella serie Nord: dopo gli ultimi OnePlus Nord N10 5G, da noi visto di recente, e N100 ora l’azienda di Pete Lau sarebbe prossima a presentare dopo sei mesi dalla nascita della gamma anche il modello Nord SE: vediamo tutte le ultime indiscrezioni.

Stando a quanto diffuso dai colleghi di Android Central, OnePlus Nord SE sarà uno smartphone sempre focalizzato sul budget ma con novità interessanti: attualmente noto con il nome in codice “Ebba”, dovrebbe giungere sul mercato con Warp Charge 65, la tecnologia proprietaria di ricarica rapida da 65W già vista nel top di gamma OnePlus 8T, dal quale Nord SE prenderebbe pure la batteria da 4500 mAh.

Ma non ci si ferma qui, perché ci sono anche diversi rumor sull’hardware in dotazione: si parla di un display AMOLED dalle dimensioni ancora ignote – ma pur sempre interessante, considerato che i modelli precedenti hanno pannelli LCD – e processore Snapdragon 765G esattamente come il primo e ormai iconico modello OnePlus Nord, da noi recensito a fine luglio.

Attualmente manca ancora una data di lancio attendibile, ma alcune fonti anonime di Android Central suggerirebbero una presentazione a marzo 2021 per i mercati di India e Unione Europea, mentre potrebbe mancare un lancio negli Stati Uniti. Provando a definire una scala della serie Nord, dunque, attualmente si partirebbe dall’entry-level N100 seguito da N10 5G, per poi passare a Nord SE e infine al “modello originale” Nord, il quale starebbe attendendo persino una variante in edizione limitata con rifinitura Sandstone.