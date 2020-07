OnePlus Nord è una serie: in arrivo uno smartphone con Snapdragon 690?

Abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di OnePlus Nord giusto qualche giorno fa, ma a quanto pare è già giunta l'ora di parlare di un nuovo dispositivo appartenente a questa serie. Per chi non lo sapesse, è bene ribadire che la filosofia del "True North" espressa da Carl Pei è soci non si applicherà solamente a un modello.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è già ufficiale, come potete leggere sul sito ufficiale di OnePlus (date un'occhiata all'URL o al nome della scheda, "OnePlus Nord Series"). In ogni caso, stando anche a quanto riportato da GSMArena e XDA Developers, nelle ultime ore sono trapelate online delle interessanti indiscrezioni relative al prossimo modello della gamma OnePlus Nord.

Infatti, analizzando il codice della OxygenOS 10.5, gli appassionati hanno scovato dei riferimenti ai modelli BE2025, BE2026, BE2028 e BE2029. Stando a varie fonti internazionali, tutti questi nomi farebbero riferimento a un unico modello in arrivo in futuro. Non ci sono ancora molte informazioni in merito a questo smartphone, ma all'interno del codice è stato trovato un possibile riferimento al processore Qualcomm Snapdragon 690.

Insomma, sembra proprio che OnePlus sia già al lavoro sul prossimo modello della serie Nord. Tra l'altro, a quanto pare Carl Pei ha rivelato a Wired che "più avanti nel corso dell'anno" arriverà negli Stati Uniti d'America un dispositivo di questa gamma. Ricordiamo che per il momento OnePlus Nord verrà lanciato, a partire dal 4 agosto 2020, in Europa e in India. Che il dispositivo citato da Pei sia quello con Snapdragon 690? Staremo a vedere.