OnePlus Nord svelato da Marques Brownlee e Carl Pei: le prime foto

Il noto YouTuber statunitense Marques Brownlee, conosciuto anche come MKBHD, ha ospitato sul suo canale ufficiale quello che, di fatto, è il primo "reveal" ufficiale dello smartphone OnePlus Nord. Infatti, alla chiacchierata, dalla durata di quasi 20 minuti, ha preso parte anche Carl Pei di OnePlus.

Per l'occasione, quest'ultimo ha fatto vedere rapidamente lo smartphone, che sembra disporre di quattro fotocamere posteriori, accompagnate da un flash LED, e di un pannello anteriore con doppio foro per la fotocamera, che tra l'altro era già stato ufficializzato da OnePlus con un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dedicata a Nord. Sappiamo, dunque, che una delle due fotocamere anteriori di OnePlus Nord sarà una ultra-wide (grandangolare, 105 gradi).

In ogni caso, abbiamo raccolto alcuni screenshot provenienti dal video di MKBHD (potete vederli in calce alla notizia), in modo da consentirvi di dare un primo sguardo a OnePlus Nord. La chiacchierata tra Marques Brownlee e Carl Pei non si è ovviamente soffermata unicamente sul design del dispositivo, ma si è anche parlato di aspetti legati, ad esempio, alla questione del jack per le cuffie e al costo di vari componenti che vanno a comporre il prodotto finale che arriva nelle mani dell'utente. Se siete degli appassionati del mondo smartphone, vi consigliamo dunque di prendere visione del video integrale.

In particolare, Pei ha svelato diversi dettagli interessanti. Per farvi un esempio concreto, ha dichiarato che OnePlus Nord non avrà certificazione IP (pur rimanendo, a detta di Pei, resistente all'acqua), visto che avrebbe fatto incrementare il prezzo del dispositivo. Inoltre, nel corso del video si vedono anche alcuni prototipi di smartphone molto interessanti.

Vi ricordiamo che OnePlus Nord verrà ufficializzato in modo integrale il 21 luglio 2020. Per quanto riguarda la scheda tecnica, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi rumor sullo smartphone.