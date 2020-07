OnePlus Nord, utenti lamentano anomalie con il display a bassa luminosità

OnePlus Nord è sicuramente uno degli smartphone di fascia media più interessanti presenti sul mercato. Lanciato il 21 luglio con il simbolico evento in realtà aumentata, ora però deve affrontare il test definitivo degli utenti, che già hanno segnalato dei problemi con la tinta del display quando si abbassa la luminosità sotto il 25%.

Le prime segnalazioni sono arrivate il 28 luglio su Reddit e nel forum ufficiale di OnePlus, dove molti possessori di OnePlus Nord hanno parlato a lungo dei cambi di colore del display nel momento in cui la luminosità dello schermo AMOLED viene abbassata. Nello specifico, lo schermo diventerebbe tendente al verde, giallo o viola in base alla percentuale impostata.

Essendo che anche il OnePlus 8 Pro ha mostrato gli stessi problemi, poi risolti con un aggiornamento a OxygenOS limitando i livelli di luminosità, inizialmente non era ben chiaro se si trattasse di difetti hardware o software.

OnePlus però ha provveduto a rispondere direttamente ai post in questione: “In circostanze specifiche di scarsa luminosità può verificarsi un leggero scolorimento del display a causa delle proprietà del display AMOLED. Questo non è un problema che influirà sull’uso quotidiano o sulla durabilità dello schermo”. Anche in questo caso in futuro potrebbe arrivare un aggiornamento apposito.