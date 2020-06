OnePlus Nord potrebbe essere il vero nome del prossimo smartphone economico

OnePlus è al centro di alcune polemiche da parte degli utenti che l'hanno accusata di non essere più quella di una volta e nel mirino dei fan più accaniti ci sarebbe l’aumento dei prezzi applicato sugli ultimi device commercializzati ed in particolare a riguardo del OnePlus 8 Pro. OnePlus sarebbe pronta ad accontentare anche i più scettici.

La casa cinese sembrerebbe aver raccolto queste critiche e starebbe lavorando al lancio di uno smartphone economico che potrebbe essere annunciato il prossimo 10 luglio. Il dispositivo in questione è stato spesso reso noto con il nome di "OnePlus 8 Lite" prima che nuove indiscrezioni lo indicassero come il "OnePlus Z", utilizzato sino ad ora.

Potrebbe però esserci qualche novità all'orizzonte. OnePlus ha infatti depositato alla fine del mese di marzo una domanda per la registrazione del marchio commerciale "Nord by OnePlus", con cui potrebbero essere annunciati diversi prodotti futuri tra cui cuffie, tablet, smartwatch e soprattutto smartphone.

La società non ha comunque ancora confermato l'esistenza di un OnePlus Z o del OnePlus Nord, ma il tipster Max J sembrerebbe convinto che il nome del prossimo smartphone economico potrebbe essere proprio quest’ultimo. Il fantomatico OnePlus Nord dovrebbe essere alimentato da un processore Snapdragon 765 ed offrire il supporto alle reti 5G, unito a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Stando sempre alle informazioni finora in nostro possesso, il display dovrebbe essere da 6,4 pollici e non presentare curvature e potrebbe supportare anche una frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Per quanto riguarda le fotocamere, sul retro potremmo trovare ben tre sensori. La batteria, infine, potrebbe raggiungere i 4.000 mAh. I prossimi giorni saranno decisivi per avere nuove conferme o smentite a riguardo del prossimo dispositivo