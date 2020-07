OnePlus Nord verrà lanciato con un evento mozzafiato in realtà aumentata

OnePlus Nord non sarà soltanto uno smartphone di fascia media venduto sotto ai 500 dollari in grado di portare ancor più clienti al brand, ma avrà anche un lancio mozzafiato. Il nuovo prodotto dell’azienda di Pete Lau verrà promosso in grande, con il primo evento al mondo in realtà aumentata.

Questa informazione è apparsa online grazie a Ishan Agarwal, utente Twitter che in passato ha condiviso con il pubblico molte notizie interessanti e poi confermate. Anche in questo caso, il giovane tipster ha ricondiviso gli ultimi annunci di OnePlus.

Secondo queste informazioni, OnePlus Nord verrà lanciato il 21 luglio con un evento apposito completamente in realtà aumentata. Ricordiamo però che potrebbe non arrivare negli Stati Uniti. Una grande novità dovuta molto probabilmente anche dalla pandemia di COVID-19, che ha costretto molte aziende a cambiare i propri programmi in fretta. Come sarà questa presentazione? Staremo a vedere, considerato che sarà il primo evento del genere.

Ishan Agarwal ha poi ricondiviso tante altre informazioni interessanti su OnePlus Nord, tra cui le foto del packaging e pure curiosità riguardante il comparto fotografico. Per il resto, dello smartphone si parlava già di una possibile scheda tecnica dove figuravano il chipset Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato, e una doppia fotocamera frontale.

E i preordini? Sono andati sold out poco dopo la loro apertura, dunque si dovrà aspettare una “seconda manche” o il lancio definitivo sul mercato.