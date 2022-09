OnePlus Nord Watch si mostra in alta definizione: design rivelato in anticipo

Il precedente leak delle numerose varianti di OnePlus Nord Watch ha fatto ben sperare i fan internazionali della società di Pete Lau, ma allora abbiamo visto poche immagini delle silhouette senza troppi dettagli. Ebbene, finalmente abbiamo la prima immagine in alta definizione dello smartwatch low-cost.

Grazie al rinomato tipster Mukul Sharma, noto su Twitter anche con il nickname Stufflistings, possiamo scoprire OnePlus Nord Watch nei primi dettagli presumibilmente ufficiali. Dopo mesi di anticipazioni, ora abbiamo la conferma che ci sarà il form factor rettangolare particolarmente simile all’Apple Watch sia per la forma della cassa, sia per la corona laterale.

Il render in calce alla notizia ci illustra nello specifico le versioni Argento, Nero e Oro, ognuna con una schermata differente per illustrare le varie watch faces a disposizione. Stando ai rumor di mercato diffusi a oggi, la versione rettangolare del OnePlus Nord Watch dovrebbe presentarsi in due iterazioni: una con display 240x280, e una con display 368x448, entrambe con singolo tasto laterale. Ricordiamo, dunque, che la versione circolare dovrebbe avere ben quattro versioni differenti.

Ovviamente questi render vanno comunque considerati cum grano salis, pur essendo in alta qualità. Non ci resta che attendere l’evento Nord di settembre 2022 rumoreggiato dallo stesso Mukul Sharma, ancora non confermato dal produttore asiatico.