OnePlus Nord Watch sarà uno smartwatch economico per tutti i gusti: quante varianti!

Le ultime giornate di luglio 2022 ci hanno sorpreso con il leak del design di OnePlus Nord Watch, il prossimo smartwatch entry-level della società di Pete Lau. Ebbene, finalmente abbiamo novità grazie agli interessanti render di Nord Watch pubblicati dal rinomato tipster Mukul Sharma.

Il leaker noto altrimenti come Stufflistings sui social si è attivato in collaborazione esclusiva con 91mobiles per presentare al pubblico internazionale il presunto design di OnePlus Nord Watch. A quanto pare, i modelli in arrivo saranno ben due, ma in cinque varianti: tre versioni saranno circolari, due rettangolari, e le dimensioni del display saranno anch’esse differenti.

Nel caso del quadrante rettangolare si parla di risoluzioni pari a 240×280 e 368×448 pixel, mentre il quadrante circolare dovrebbe supportare risoluzioni 240×240 e 390×390. Altra differenza riguarda la presenza o meno di pulsanti: ad esempio, un esemplare di OnePlus Nord Watch con quadrante circolare dovrebbe avere due pulsanti sul lato destro e uno schermo con tacche sulla ghiera per indicare l’orario. Molto probabilmente, una iterazione di OnePlus Nord Watch sarà rugged. Un’altra adotterà lo stesso design, ma senza tacche; infine, il terzo Nord Watch rotondo sarà molto più simile al OnePlus Watch originale, ma con un solo pulsante laterale rotondo.

Per quanto concerne i due Nord Watch rettangolari, si vocifera l’esistenza di una versione più grande e una più sottile, entrambe con pulsante laterale rotondo sul lato destro.

Ovviamente questi leak vanno presi con le pinze, specialmente in quanto il lancio in Italia al momento non è assicurato: OnePlus in passato ha lanciato smartwatch esclusivi sul mercato indiano e non in Europa, ergo bisogna essere cauti e non attendere con eccessivo hype tale wearable entry-level.

A inizio agosto, invece, OnePlus 10T 5G è arrivato in Italia.