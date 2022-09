OnePlus Nord Watch: trapelano render e specifiche tecniche, l'uscita è vicina?

Nel corso del mese di settembre, il brand Nord di OnePlus dovrebbe tenere un maxi-evento durante il quale presenterà, tra le altre cose il suo nuovo smartphone flagship, Nord 3. In parallelo a quest'ultimo, però, OnePlus lancerà anche il Nord Watch, primo smartwatch della serie Nord, di cui oggi possiamo vedere nuovi render in alta risoluzione.

I render sono stati pubblicati a pochi giorni di distanza dalle prime immagini ufficiali del Nord Watch, condivise dagli account ufficiali di OnePlus India. A pubblicare le nuove immagini dell'orologio è invece il tipster Ishan Agarwal, del portale 91Mobiles: ovviamente, nei render possiamo vedere il design completo del Nord Watch, che trovate riportato nell'immagine in calce.

Se i leak dovessero rivelarsi veritieri, OnePlus Nord Watch sarà disponibile in due colori, ovvero Blue e Black, entrambi già presenti nello sfondo del display dello smartwatch mostrato nel primo poster promozionale di OnePlus. In termini di design, il dispositivo avrà uno schermo squadrato, vagamente simile a quello di Apple Watch, un pulsante fisico sul lato e un cinturino di silicone.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del Nord Watch, esso sarà dotato di uno schermo AMOLED da 1,78" con risoluzione di 368 x 448 Pixel, una luminosità massima di 500 nit e un totale di 100 design diversi per il quadrante dell'orologio. Inoltre, lo schermo avrà un refresh rate da 60 Hz, più alto della media, per permettere animazioni più fluide e dinamiche.

Tra i sensori biometrici del device troviamo quelli per il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e il tracking del sonno e dello stress, nonché alcune funzioni pensate specificamente per il pubblico femminile. L'orologio sarà poi certificato IP68 per la resistenza all'acqua e offrirà fino a 10 giorni di durata della batteria.